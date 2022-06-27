 Rivals.com - Four-star OL Luke Burgess breaks down his commitment to Louisville
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{{ timeAgo('2022-06-27 11:34:42 -0500') }} football Edit

Four-star OL Luke Burgess breaks down his commitment to Louisville

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with recent Louisville commit Luke Burgess to break down his commitment. Burgess discusses how it feels to be a Louisville commit, why he chose the school, his next plans and more...

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