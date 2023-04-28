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{{ timeAgo('2023-04-28 17:04:15 -0500') }} football Edit

Louisville lands four-star TE Dylan Mesman

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 tight end Dylan Mesman to break down his commitment to the Louisville. Mesman discusses how it feels to be the newest Louisville commit, what his decision came down to, coaches he connected with throughout the recruiting process and more.

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