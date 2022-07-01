 Rivals.com - Michigan lands four-star WR Fredrick Moore
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Michigan lands four-star WR Fredrick Moore

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star 2023 WR Fredrick Moore to break down his commitment to Michigan. Moore discusses how it feels to be Michigan's newest commit, why he chose the Wolverines, his future plans and more.

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