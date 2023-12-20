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NSD 2023: Interview with Vanderbilt coach Clark Lea

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Vanderbilt head coach Clark Lea joins the Rivals National Signing Day Studio Show to discuss the Commodores' 2024 recruiting class.

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