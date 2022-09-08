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Rivals100 OL Logan Reichert is a Missouri Tiger

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove catches up with four-star offensive lineman Logan Reichert to break down his commitment to Missouri. Reichert is the nation's No. 87 player overall and chose the home state Tigers over Oregon during a commitment ceremony at his high school just moments ago.

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