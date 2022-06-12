 Rivals.com - TE Sam Peters discusses his commitment to Minnesota
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TE Sam Peters discusses his commitment to Minnesota

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with three-star tight end Sam Peters to break down his commitment to Minnesota. Peters grew up a Gophers fan and committed during his official visit this weekend.

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